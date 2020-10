Baobab Tunisie et Bouebdelli Education Group signent un accord de partenariat stratégique

Partagez 0 Partages

Kais Mabrouk et Sehl Zargouni.

Baobab, leader des nouvelles institutions de microfinance en Tunisie, et Bouebdelli Education Group, leader de l’éducation privée en Tunisie, ont signé récemment, un accord de partenariat stratégique en présence des responsables des deux institutions au siège de Baobab Tunisie.

A travers ce partenariat, Baobab et Bouebdelli Education Group vont travailler ensemble pour garantir l’égalité des chances et l’accessibilité à une formation de qualité au plus grand nombre de jeunes étudiants.

Les élèves, les apprenants, les étudiants et les futurs étudiants de toutes les institutions de Bouebdelli Education Group: INTAC, ULT, Fondation Bouebdelli Tunis, Fondation Bouebdelli La Marsa, Lycée Louis Pasteur et Lycée Bouebdelli pourront ainsi candidater pour bénéficier du crédit Dirassa de Baobab allant jusqu’à 6000 dinars permettant le financement des frais de scolarisation et tous les frais liés à la rentrée scolaire.

Pour la première fois en Tunisie, les deux institutions vont également coopérer dans le cadre de la mise à disposition du financement nécessaire au niveau des stages à l’international permettant aux jeunes étudiants bénéficiaires la prise en charge de tous les frais liés à leur séjour éducatif à l’international.

Cette collaboration entre Baobab et Bouebdelli Education Group est un pas de plus pour démocratiser l’enseignement privé de qualité, et ainsi permettre aux jeunes élèves, apprenants et étudiants et leurs familles d’investir dansleur avenir et dans une formation de qualité à fort potentiel d’employabilité.

«La pandémie du Covid-19 n’a cessé de creuser les inégalités notamment en matière d’éducation. L’impact de la crise sur le droit à l’éducation se fait ressentir partout dans le monde. Tout comme l’exclusion financière, une telle crise, a amplifié davantage les écarts tantôt sur le plan social qu’éducatif. Notre rôle d’institution de microfinance de référence ayant pour mission l’inclusion financière et sociale aux populations vulnérables et la garantie de l’accès aux financements nécessaires n’a jamais été aussi importante. Nous sommes convaincus que l’éducation doit rester notre priorité afin d’améliorer les conditions de vie de cette catégorie de population et de leurs familles pour un meilleur avenir», déclare Sehl Zargouni, directeur général Baobab Tunisie.

«Notre groupe forme depuis 1936 des tunisiens et des internationaux du primaire au supérieur. Et depuis, nous avons toujours accordé une attention particulière à l’accessibilité de nos institutions. Le contexte d’aujourd’hui vient renforcer cette volonté et notre démarche de rapprochement avec une institution financière en témoigne», déclare Kais Mabrouk, directeur général adjoint du Bouebdelli Education Group.

Baobab Tunisie est une filiale du groupe international Baobab leader dans l’inclusion financière, qui offre ses services principalement à des particuliers, des micros et petites entreprises en Afrique et en Chine.

Lancé en 2005, Baobab compte aujourd’hui plus de 1 million de clients dans 10 marchés. Plus de 4 000 employés travaillent ensemble pour simplifier les services financiers et répondre aux besoins des entrepreneurs. L’objectif: révolutionner les services financiers, rendre simples, rapides et accessibles et libérer le potentiel de nos clients où qu’ils soient et quelque soit leur situation financière.

Baobab Tunisie a pour mission d’offrir des services financiers accessibles et de qualité ainsi qu’un accompagnement adapté aux personnes exclues ou mal servies par le système financier classique, en particulier aux micros et petites entreprises et aux jeunes chômeurs porteurs de projets. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie de ses clients et de leurs familles et de contribuer au développement économique et régional de la Tunisie.

Bouebdelli Education Group est un groupe spécialisé dans l’éducation qui compte parmi ses plus anciens établissements une école primaire fondée en 1936 par la Congrégation religieuse des Sœurs de St Joseph de l’Apparition, et cédée en 1988 à BEG de statut privé laïque. Aujourd’hui cet établissement comprend le primaire, le collège et le lycée. En 1973 la Création de l’Ecole d’Electronique et d’Automatisme (EEA) et de l’Institut des technologies avancées et des études commerciales (INTAC), pionniers de la formation professionnelle et continue. Enfin, l’Université ULT est lancée en 1992 issue du Groupe EEA-INTAC.



Source : communiqué.