Coronavirus : Couvre-feu dans tout le gouvernorat de Kasserine

Le gouvernorat de Kasserine a annoncé ce mercredi 21 octobre 2020, l’instauration d’un couvre-feu de 20h à 5h, dans tout le gouvernorat, à partir de demain, jeudi 22 octobre, et ce, dans le cadre du durcissement des mesures contre le coronavirus.

Cette décision a été prise en coordination avec la commission régionale de lutte contre le coronavirus et à la lumière de la situation épidémiologique dans ce gouvernorat, qui a enregistré au total 478 contaminations et 22 décès, dont 3 ces dernières 24 heures.

D’autre part, il a également été décidé de maintenir les souks et les hammams fermés et de suspendre la prière du vendredi. Le protocole relatif aux cafés, salons de thé et restaurants reste en vigueur, précise le gouvernorat dans son communiqué en rappelant que la capacité est limité dans ces espaces à 50% et que la chicha et les jeux de carte y sont interdits.

Notons par ailleurs, qu’un laboratoire militaire mobile va être installé à Kasserine, afin d’augmenter le nombre de tests de dépistage du coronavirus.

