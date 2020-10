Coronavirus : Décès du Professeur Farouk Benna

Hospitalisé dans un état critique, depuis une dizaine de jours des suites de la Covid-19, Professeur Farouk Benna a rendu l’âme ce soir, jeudi 22 octobre 2020.

C’est ce qu’a annoncé l’Association Tunisienne de chirurgie (ATC), en présentant ses sincères condoléances à sa famille, ses anciens collaborateurs ainsi que ses élèves.

«C’est avec beaucoup de chagrin et d’émotion que nous avons appris le décès du Pr Farouk Benna , ancien Chef de service de Radiothérapie à l’Institut Salah Azaiez de Tunis. Puisse Dieu le tout puissant l’accueillir dans son éternel paradis et lui accorder son infinie miséricorde», indique l’ATC.

Rappelons que le 12 octobre, Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis avait lancé un appel urgent au don du sang pour Dr Benna, dont l’état état critique.

De nombreux médecins ont exprimé, ce soir, leur profonde douleur et leur tristesse suite au départ de leur confrère, Farouk Benna : «un homme inoubliable, intègre, joyeux et généreux, qui a formé des générations et qui a toujours fait honneur à la profession».

Y. N.