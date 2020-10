Makhlouf se réjouit de la nomination de Kilani par Mechichi

La nomination par le chef du gouvernement Hichem Mechichi ce vendredi 23 octobre 2020 de l’ancien bâtonnier des avocats Abderrazak Kilani, un grand ami des islamistes, à la tête de la Haute instance des martyrs et blessés de la révolution a fait un heureux en la personne de Seïfeddine Makhlouf, alias Abou Toukay, le très agité député de la coalition islamo-populiste Al-Karama.

Jour après jour, les preuves se suivent et s’accumulent que Hichem Mechichi est un serviteur zélé de la coalition islamo-affairiste (Ennahdha, Qalb Tounes, Al-Karama et), dernier geste envers eux, la nomination aujourd’hui d’un crypto-islamiste notoire à la tête de cette instance.

Abderrazak Kilani en très bonne compagnie : Noureddine Bhiri, Chafik Jarraya et Nabil Karoui. L’alliance islamo-affairiste à l’oeuvre dans l’entourage de Hichem Mechichi.

Seifeddine Makhlouf n’a pas tari d’éloges sur le principal concerné: «Le bâtonnier Kilani est un homme, un révolutionnaire et on peut compter sur lui… et grand travail nous réunira».

Post de Makhlouf.

I. B.