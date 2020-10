Coronavirus : Quatre décès enregistrés en une journée au Kef

Quatre personnes ont succombé au coronavirus ces dernières 24h au Kef, indique la Direction régionale de la Santé, dans un rapport relatif à la situation épidémiologique, diffusé ce samedi 24 octobre 2020, en ajoutant que sur 58 tests de dépistage, 26 sont revenus positifs.

Ainsi le nombre total de contaminations au coronavirus s’élève désormais à 1140, dont 28 décès, sachant que 971 personnes ont terminé leur période de confinement, indique encore la DRS.

On compte, à ce jour , 169 personnes encore contaminées, et qui sont en quarantaine et la délégation la plus touchée du gouvernorat est le Kef-ville avec 107 cas positifs, suivie de Dahmani (19), Tejrouine (14), Sers (11), Al-Sakia (11), Kalaat Senane (3), Jerissa (2) et El-Ksour (2).

Y. N.