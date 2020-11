Le MSC de Tunis accrédité par la Society for Simulation in Healthcare

Une première en Afrique du Nord : le Medical Simulation Center d’Honoris United Universities en Tunisie vient d’être accrédité par la Society for Simulation in Healthcare (SSH), le plus grand organisme d’accréditation de simulation de soins de santé au monde. Cette reconnaissance internationale prestigieuse témoigne de l’engagement continu du réseau Honoris en faveur du développement de formations de pointe dans le domaine de la santé en Tunisie et en Afrique.

Inauguré le 10 novembre 2018 à Tunis, le Medical Simulation Center (MSC) d’Honoris United Universities offre une formation et une éducation cliniques multidisciplinaires d’excellence, utilisant simulateurs haute et basse fidélité pour tous les niveaux de soins. D’ores et déjà, plus de 2000 étudiants, 200 professionnels paramédicaux et 24 obstétriciens ont bénéficié des services du MSC depuis sa création, dans le cadre des formations dispensées par le centre au personnel médical et paramédical ainsi qu’aux étudiants en sciences paramédicales du réseau Honoris et notamment ceux de l’Université Centrale et ceux des UPSAT – Faculté des sciences de la santé, institution pionnière dans l’enseignement universitaire paramédical en Tunisie présente à Tunis, Sousse et Sfax.

S’inscrivant dans la volonté du groupe Honoris United Universities de proposer une formation au service d’un capital humain africain de classe mondiale, le MSC est équipé d’un matériel fidèle aux meilleurs standards internationaux en proposant quatre types de simulation, incluant les technologies de mannequin les plus avancées dans un environnement «hôpital réel», des simulations basées sur des scénarios, des simulations basées sur des acteurs et des technologies de réalité virtuelle de pointe, permettant de mettre en œuvre des scénarios complexes et un entraînement aux procédures et gestes d’urgence en temps réel.

Lors de sa délibération, la commission d’accréditation de la SSH a notamment mis un point d’honneur à valoriser l’engagement et l’excellence du personnel académique et technique tunisien du MSC, mobilisé autour de Chadli Dziri, professeur en chirurgie, ancien chef du département de chirurgie B de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, figure tunisienne dans le domaine de la pédagogie et de la recherche médicale.

Cette accréditation vient s’ajouter à la première labellisation obtenue de la part de l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé tunisienne (INSEAS) et marque la reconnaissance du travail engagé par les équipes en faveur d’offres de formation déterminantes pour la transformation du continent, par leurs contributions à la structuration des systèmes de santé et plus particulièrement le soutien à l’émergence de compétences locales s’inscrivant dans le respect continu des normes et exigences internationales.

Pour le Professeur Dziri, «cette accréditation doit nous permettre de poursuivre notre démarche d’excellence et nous invite à toujours faire progresser la qualité de notre offre de formation dans le domaine de la santé, pour les Tunisiennes et les Tunisiens et plus globalement pour le continent. À travers la simulation médicale, le Centre de simulation médicale répond en particulier à un enjeu éthique majeur à savoir ‘jamais la première fois sur un patient’ et offre ainsi à tout le personnel soignant l’opportunité d’acquérir les gestes techniques d’une manière optimale et lui confère une réelle confiance en situation réelle.»

«Le groupe Honoris United Universities en Tunisie est honoré de cette distinction qui marque la reconnaissance du travail des équipes en faveur d’une offre de formation à très haut niveau en Afrique du nord et sur le continent. Nous continuerons de contribuer pas après pas à la formation de la prochaine génération de talents tunisiens et africains en leur donnant les moyens d’agir d’égal à égal avec les plus grands hubs internationaux», ajoute-t-il.

