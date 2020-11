Tunisie : Arrestation d’un suspect lié au groupe terroriste ayant revendiqué l’attaque de Nice

Walid S.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé aujourd’hui, samedi 31 octobre 2020, l’arrestation de l’individu qui a publié, hier, sur les réseaux sociaux, une vidéo où il affirme être membre de «l’organisation Al-Mehdi dans le sud tunisien» ayant revendiqué l’attaque de Nice perpétrée jeudi dernier par le Tunisien Brahim Issaoui, entré illégalement en France début octobre.

Un autre individu, suspecté de complicité, a également été arrêté, indique le ministère en précisant que ce dernier l’avait aidé à filmer ladite vidéo, et l’affaire a été prise en charge par le pôle antiterroriste de Laouina.

Les deux suspects ont été placés en détention et l’enquête se poursuit, affirme la même source.

On sait, par ailleurs, que l’auteur de la vidéo répond au nom de Walid S. et se présente comme un représentant des diplômés chômeurs de Moulares (Gafsa). C’est un activiste connu dans la région.

Il avait aussi publié une vidéo, il y a 15 jours, à l’occasion de la fête de l’Évacuation (Aïd El-Jalaa), célébrée le 15 octobre de chaque année, date du départ du dernier soldat français du territoire tunisien (Bizerte).

Walid S. s’en était alors pris à la France et accusé ses dirigeants d’avoir une emprise sur la Tunisie… Dans une autre vidéo plus ancienne, remontant à deux ans, il avait publié un message pour soutenir les forces armées et sécuritaires tunisiennes dans leur lutte contre le… terrorisme.

Rappelons que l’auteur de l’attaque de Nice, qui a fait 3 morts, a été grièvement blessé après une course-poursuite avec la police municipale niçoise. Il est hospitalisé dans un état grave.

Il était arrivé clandestinement, le 20 septembre, à Lampedusa, en Sicile (Italie), avant d’entrer en France, deux jours avant l’attaque, selon les premières informations.

Y. N.