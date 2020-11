Attention danger, les prédateurs de la pègre islamo-affairiste salivent !

Le juriste Chedly Mamoghli avertit contre la proposition de Rached Ghannouchi de distribuer les terres domaniales, qui pourrait, selon lui, ouvrir la porte au favoritisme, au clientélisme, aux pistons, au népotisme, à la corruption…». Nous reproduisons ci-dessous son post facebook publié hier soir, dimanche 8 novembre 2020, suite à l’entretien télévisé du président d’Ennahdha à la chaîne Watania 1.

Le Morched veut une distribution des terres domaniales. Il vient de l’annoncer sur Watania 1.

Connaissant très bien d’abord nos islamistes (et leur esprit clanique et leur boulimie) et connaissant ensuite l’oligarchie (affairiste et prédatrice) et ses réseaux d’influence qui soufflent le chaud et le froid sur le pays depuis des décennies et bien les terres seront distribuées aux copains et aux coquins. Ça sera la porte ouverte au favoritisme, au clientélisme, aux pistons, au népotisme, à la corruption…

Bref, si la racaille islamo-affairiste va piloter cette initiative ça sera la porte ouverte à tous les dépassements et à tous les trafics et une nouvelle aubaine pour cette pègre qui prend en otage le pays pour s’enrichir encore et encore.