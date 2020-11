Éducation -Tunisie : Calendrier des examens nationaux 2020-2021

Le ministère de l’Éducation a publié, ce vendredi 13 novembre 2020, le calendrier des examens nationaux ainsi que des résultats, pour l’année scolaire 2020-2021.

Ainsi les examens du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base, général et technique, auront lieu les 1er, 2 et 3 juillet, tandis que les épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes (6ème année) se tiendront du 28 au 30 juin 2021 : Les résultats de la 9ème année auront lieu le 16 juillet et ceux de la 6ème, le 16 juillet.

Pour les épreuves écrites de la session principale du baccalauréat 2021, le ministère indique qu’ils auront lieu, comme prévu, du 16 au 23 juin, alors que la session de contrôle se tiendra du 6 au 9 juillet 2021.

Quant aux résultats de la session principale du bac, ils seront proclamés le 4 juillet, et ceux de la session de contrôle le 17 juillet 2021.

Y. N.