Le ministère des Affaires culturelles déplore le décès de l’artiste peintre Khemais Néji

Partagez 0 Partages

Dans un communiqué publié dans la soirée du jeudi 12 novembre 2020, le ministère des Affaires culturelles a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille, aux amis et aux collègues de l’artiste peintre Khemais Néji, décédé suite à un long combat contre maladie.

Diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Bruxelles, Khemais Néji, qui a également étudié et enseigné au Canada, était membre du Groupe des artistes et sculpteurs du Québec, rappelle le ministère, en ajoutant que le regretté avait aussi participé à de nombreuses expositions notamment à la Médina de Tunis, à la Maison de la culture Ibn Rachiq, ou encore au Centre culturel international de Hammamet et partout ailleurs en Tunisie.

«Dans ses oeuvres, l’artiste savait combiner des mondes sensuel et émotionnel des femmes, leur beauté et leur présence dans toutes les valeurs de la vie et de la culture; il peignait la joie, la vie, avec simplicité et de profonds sentiments», commente encore le ministère, en affirmant que l’artiste était l’un des plus brillants de sa génération.

Khemais Néji, qui a consacré sa vie à l’art, à la créativité et à l’enseignement, était tombé malade, il y a quelques années, et avait été amputé des deux jambes. Mais jusqu’à ses derniers jours, il a continué à peindre et à s’exprimer à travers ses toiles, dans la maison de retraite où il vivait et où il transmettait sa joie et son amour pour la vie, qui n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille…

Y. N.