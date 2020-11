Un hackathon pour renforcer la lutte contre les violences à l’égard des femmes.

Partagez 0 Partages

À l’occasion des 16 jours d’activisme pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes, le programme Moussawat pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, organise un hackathon en ligne visant à mobiliser une communauté d’innovateurs Tech4Good pour la conception et le développement de solutions digitales (produits technologiques) permettant de contribuer à la lutte contre les violences à l’égard des femmes.

Le programme Moussawat, rappelons-le, est financé par l’Union européenne et piloté par le ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées.

Lors du hackathon, 10 équipes, composées de 5 candidats chacune, seront retenues dans la compétition, soit 50 participants au total. Chaque équipe sera composée de 2 développeurs, 1 graphic designer, 1 Business Developer et un/une activiste de la société civile.

Les candidatures, ouvertes depuis le lundi 2 novembre, se poursuivront jusqu’au lundi 16 novembre à minuit. Les candidatures retenues seront annoncées le 20 novembre à midi et le hackathon durera 72H. Il débutera en ligne le vendredi 27 novembre à 14h et se terminera le lundi 30 novembre à midi. Les pitching sessions auront lieu mercredi 2 décembre 2020.

Pour pouvoir participer aux sessions du hackathon, les candidats devront impérativement avoir une connexion Internet et maîtriser les outils de connexion Google Apps (Google Meet).

Un prix en numéraire sera décerné à chacune des 3 solutions gagnantes : 1er prix : 3000 DT, 2e: 2000 DT et 3e : 1000 DT.

Les lauréats bénéficieront aussi d’un accompagnement entrepreneurial de 3 mois pour la transformation de leurs idées et solutions en start-up.

Ce hackathon est soutenu par ONU Femmes et la Fondation Face Tunisie et organisé et piloté par Tisopia Inc, le premier startup builder TechForGood tunisien.

Page Facebook de l’ Evénement.

Vidéo.