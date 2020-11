Willis from Tunis publie son nouveau livre de dessins satiriques « 10 ans et toujours vivant »

La dessinatrice Nadia Khiari vient de publier un nouveau livre autour de son personnage satirique Willis from Tunis, intitulé « 10 ans et toujours vivant ».

Artiste peintre, dessinatrice satirique et enseignante d’arts plastiques, Nadia Khiari s’est fait connaitre il y a déjà 10 ans grâce à son personnage de chat « Willis from Tunis » à travers lequel elle commentait avec beaucoup d’humour grinçant les événements de la révolution du 14 janvier 2011.

Ses caricatures ont depuis accompagné l’actualité politique et sociale en Tunisie, lui valant une notoriété en dehors du pays et notamment en France où elle a pu faire partie de l’équipe de dessinatrices du mensuel féministe satirique « Siné Madame » et de publier ses dessins dans des journaux comme « Courrier International ».

Après avoir publié en auto-édition les trois tomes « Chroniques de la révolution », « Willis from Tunis 2 » et « Manuel du parfait dictateur », Nadia Khiari vient d’annoncer la sortie de « 10 ans et toujours vivant » aux éditions Elyzard, un ouvrage de 300 pages de l’histoire de la Tunisie en dessins de presse.

Fawz Benali