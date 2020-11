Le film « Non, Oui » de Mahmoud Jemni représentera la Tunisie au Festival français PriMed

Partagez 0 Partages

Le film documentaire « Non, Oui » de Mahmoud Jemni qui traite de la question du racisme en Tunisie, sera en compétition au Festival de la Méditerranée en Images (PriMed) à Marseille.

La 24e édition du Festival français PriMed qui se tiendra du 28 novembre au 5 décembre 2020, vient de révéler sa sélection officielle ; parmi les 17 films programmés, figure le long-métrage documentaire tunisien « Non, Oui » du cinéaste Mahmoud Jemni.

PriMed est un festival compétitif dédié au genre documentaire qui a pour but de donner une meilleure connaissance des pays méditerranéens à travers le cinéma. Le festival qui a pour habitude de se tenir chaque année à la ville de Marseille, s’est trouvé dans l’obligation de renoncer aux projections et rencontres dans les salles de cinéma à cause de la pandémie du Coronavirus, et a opté pour une édition virtuelle où l’ensemble du programme sera proposé gratuitement sur la toile, offrant une plus large audience aux films.

Le cinéma tunisien est cette année représenté par le documentaire « Non, Oui » où Mahmoud Jemni donne la parole à des tunisiens victimes de racisme et de discrimination à cause de leur couleur de peau. Le film a déjà fait partie de plusieurs festivals internationaux et a remporté le Prix du public au Festival Vues d’Afrique au Canada.

Fawz Benali