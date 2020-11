Fethi Sellaouti : «Le budget du ministère de l’Éducation ne suffit pas»

Partagez 0 Partages

Le projet de budget du ministère de l’Éducation pour 2021 a enregistré une hausse, pour atteindre 6.728 millions de dinars, contre 6.509 en 2020, et cela est dû au développement des fonds de crédit-bail, qui ont augmenté de 3,68%, selon le ministre de l’Éducation, Fethi Sellaouti.

Auditionné par la commission parlementaire de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique, ce jeudi 19 novembre 2020, M. Sellouati a, toutefois, estimé que ce budget ne répond pas aux exigences minimales du secteur en termes de ressources humaines et de crédits d’investissement, assurant qu’à titre d’exemple, les 500 employés qui se seront recrutés dans les établissements d’enseignement ne combleront pas la pénurie actuelle à cet effet. Ces établissements ayant besoin de 3.500 employés supplémentaires, selon lui.

Le ministre a, par ailleurs, salué les efforts déployés par la société civile pour fournir des ressources visant à améliorer l’infrastructure des établissements d’enseignement, soulignant que le ministère avait collecté, grâce à cette contribution, environ 15 millions de dinars l’année dernière.

Sellouati a, sur un autre plan, estimé que l’horaire scolaire en Tunisie est déséquilibré et qu’il doit faire l’objet de révision, expliquant que, d’une part, le nombre d’heures d’enseignement en Tunisie est le plus élevé au monde, selon lui, avec une moyenne globale de 36 heures par semaine, et que, d’autre part, le nombre de semaines d’enseignements est le plus bas.

C. B. Y.