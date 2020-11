Ministre des Affaires étrangères : «Nous n’avons eu aucune communication officielle des Émirats concernant les nouvelles restrictions du visa»

Partagez 8 Partages

Auditionné par la Commission parlementaires des droits, libertés et relations extérieures, le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a indiqué, hier, mercredi 18 novembre 2020, que l’État tunisien n’a, jusque-là, reçu aucune communication officielle de la part de son homologue émirati à propos des nouvelles restrictions concernant la fourniture de visas aux citoyens Tunisiens pour se rendre au pays du Golfe.

Pour rappel, Abdelaziz Ben Aissa, directeur général de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), avait annoncé, mardi dernier, que sa fédération avait reçu un document d’Emirates Airlines l’informant que le visa vers les Émirats arabes unis ne sera désormais accordé qu’aux Tunisiens mariés et leurs enfants, ainsi qu’aux personnes âgées de 60 ans et plus et les résidents dans l’un des pays du Golfe.

«L’État tunisien traite avec un pays comme lui et non avec une compagnie aérienne, et nous sommes en train d’entreprendre les contacts nécessaires pour clarifier cette question», a commenté le ministre.

C. B. Y.