L’ancien ministre, Chokri Ben Hassen, dément avoir fui la Tunisie et menace de saisir la justice

Chokri Ben Hassen, ancien ministre de l’Environnement, affirme qu’il n’a pas fui la Tunisie, comme prétendu par certaines parties sur les réseaux sociaux. Cette intox a d’ailleurs été reprise par plusieurs médias et le concerné a menacé de saisir la justice contre les auteurs de cette intox.

L’ancien ministre a publié un post dans la soirée de ce vendredi 27 novembre 2020, pour démentir cette intox, qui a notamment été reprise par des élus de l’Assemblée : «Depuis des années, je me suis habitué à faire preuve de beaucoup de responsabilité et de réserve face à tous les événements que j’ai rencontrés dans les postes et responsabilités que j’ai assumés. Quant aux récentes accusations et allégations diffusées même par des personnalités prétendant ma fuite, je me dois de répondre pour affirmer que je suis toujours sur le sol tunisien».

Chokri Ben Hassen s’est également adressé aux politiciens qui propagent les rumeurs en affirmant que ces pratiques ne régleront pas leurs problèmes politiques mais nuiront à des familles et à une nation, dit-il, en estimant que les intox sont diffusées par «des âmes malades et des ennemis du succès».

Dans son post l’ancien ministre affirme qu’il préfère ne pas en dire plus et que la justice tranchera, car il compte porter plainte contre «le réseau qui est derrière cette intox».

Y. N.