Tunisie : «SafeNess», une application d’alerte pour aider les femmes victimes de harcèlement dans les espaces publics

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (Cawtar) a annoncé ce mardi 1er décembre 2020, le lancement d’une l’application mobile «SafeNess», visant à pour protéger les femmes de la violence et du harcèlement sexuel dans les espaces publics.

Téléchargeable gratuitement sur l’Appstore ou Playstore, «SafeNess» est une application qui permettra aux victimes d’envoyer une alerte à des contacts dits de confiances.

Ces derniers recevront automatiquement une notification indiquant le lieu et l’heure exacte de l’incident ainsi que l’itinéraire (localisation) et pourront ainsi suivre les mouvements de l’auteure de l’alerte, jusqu’à son arrivée dans un lieu sûr.

Lorsque l’alerte est donnée un enregistrement vocal sera également déclenché automatiquement depuis l’appareil (et s’arrêtera lors de l’arrêt de l’alerte), avec sauvegarde de la date, heure et position de la victime, ce qui permettra à la police d’intervenir plus rapidement, sachant que les données sont conservés et pourront servir de preuve en cas de plainte.

Rappelons que l’organisation contre la torture en Tunisie, a indiqué dans son dernier rapport que 40.000 plaintes ont été déposées pour violence contre les femmes, en précisant que plus de la moitié des femmes tunisiennes affirment avoir été victimes, au moins une fois, de violence et/ou harcèlement (57%).

Y. N.