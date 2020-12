Ennahdha : Oussama Sghaier a été agressé et empêché d’accéder à l’Assemblée par les manifestants

Le président du bloc du parti islamiste Ennahdha, Imed Khemiri, a affirmé que les manifestants ont empêché le député Oussama Sghaier d’accéder au parlement ce matin : «Ils l’ont agressé et ont cassé la vitre de son véhicule. Nous dénonçons fermement cet acte de violence et appelons à dénoncer tous les dépassements visant l’Assemblée», a-t-il dit. On notera que l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), a quant à elle, accusé ledit député d’avoir tenté de renverser un manifestant avec sa voiture…

Intervenant à l’Assemblé, lors d’un point d’ordre ce mardi 8 décembre 2020, Imed Khemiri a appelé les autorités à intervenir : «ce qu’il s’est passé aujourd’hui et très dangereux. Des députés élus par le peuple ont été empêchés de rejoindre leur lieu de travail. Appeler au meurtre des députés est un crime !», a-t-il dit.

«On ne peut pas se taire ! Monsieur le président, monsieur le président de l’Assemblée, il y a une volonté à entraver les travaux de l’Assemblée et à empêcher l’adoption du projet de loi de Finances 2021 ! Il y a des lobbies qui œuvrent pour faire tomber cette institution démocratique ! Ennahdha ne permettra pas de tels dépassements», a ajouté Imed Khemiri.

Réagissant à cette déclaration, Oussama Khelifi, député Qalb Tounes, allié du parti islamiste a demandé la parole : «Je veux à mon tour dénoncer l’agression de mon collègue Oussama Sghaier. Ce qui se passe aujourd’hui, vise l’Assemblée et ce n’est que le début!» , a-t-il dit, en poursuivant : «Des parties se cachent derrière cette montée de violence et nous avons alerté contre ce phénomène depuis longtemps».

De son côté Meriem Loghmani, députée indépendante a confirmé la version de l’ATFD, en assurant que le député Ennahdha a bien tenté de renverser des manifestants avec sa voiture.

«Nous sommes contre la violence sous toutes ses formes et je fais donc part de mon soutien à Oussama Sghaier, mais il faut savoir, que des vidéos circulant sur les réseaux sociaux démontrent que le député a bien tenté de renverser les manifestants», a-t-elle rappelé.

Oussama Sghaier a pour sa part publié une vidéo, en affirmant avoir été agressé, en lançant : «Des terroristes, des daéchiens, qui croient pouvoir imposer leur loi», en parlant des manifestants de l’ATFD.

Y. N.