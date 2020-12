Saïed à Sfax pour inaugurer le nouvel hôpital universitaire (Photos)

Le président de la république Kaïs Saïed a inauguré aujourd’hui, jeudi 10 décembre 2020, le nouvel hôpital de Sfax, financé par un don chinois, et qui accueillera notamment les patients Covid+ de tout le pays dans une unité dédiée, sous la surveillance du ministère de la Défense.

Une cérémonie a été organisée à l’occasion de l’ouverture de ce nouvel établissement sanitaire, en présence des ministres de la Défense et de la Santé Brahim Bartagi et Faouzi Mehdi, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, M. Zhang Jianguo et le directeur général de la santé militaire, Dr Mustapha Ferjani, ainsi que des responsables régionaux.













Ce nouveau centre hospitalier, construit avec un don chinois de 200 millions de dinars, aura une capacité d’accueil estimée à 250 lits et compte plusieurs services, notamment d’anesthésie, de réanimation de neurologie et d’urgences, ainsi qu’une unité de soins intensifs et cinq salles d’opérations, indique la présidence de la république dans un communiqué.

Le président de la république a souligné que l’inauguration de cet hôpital coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits de l’Homme, en affirmant que le droit à la santé est l’un des droits humains les plus importants.

Y. N.