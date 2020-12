Siliana : Hommage à l’enseignant Moncef Bouzid, emporté par le coronavirus

Les élèves, les enseignants et la direction du Lycée 2 Mars 1934 Siliana ont rendu un dernier hommage aujourd’hui, jeudi 10 décembre 2020, au professeur de Mathématiques, Moncef Bouzid, qui a succombé hier, au coronavirus.

«Notre peine est incommensurable, nous perdons un enseignant, un père et un ami. M. Bouzdi n’était pas un simple prof de Maths, pour nous, il représentait bien plus que cela ! Il nous écoutait et nous aidait à trouver des solutions même à nos problèmes personnels, il nous encourageait pour réussir nos études et nous faisait aimer la vie par sa joie, contagieuse, sa gentillesse et sa générosité débordante», ont déploré les élèves, sous le choc après le décès de leur enseignant qui a rendu l’âme à l’age de 52 ans après un combat avec la Covid-19.

Une cérémonie a été organisé ce matin au lycée, où il a enseigné des années durant, afin de lui rendre un hommage, un dernier adieu et pour lui dire que ni ses élèves, ni ses collègues ne l’oublieront : «Moncef Bouzid avait des qualités humaines, il était altruiste, toujours souriant, prêt à aider les autres, nous sommes bouleversés par ce terrible drame», ont-il regretté.

De son côté l’Union régionale du travail de Siliana, relevant de l’UGTT a également présenté ses condoléances à la famille, aux collègues, aux élèves et amis de Moncef Bouzid, en déplorant la perte d’un «homme exceptionnel, un enseignant dévoué et un camarade engagé»….

