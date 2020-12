Tunisie : Au tour de Jendouba d’observer une grève générale

Les grèves générales s’enchaînent en Tunisie ces derniers temps. Ce vendredi, 11 décembre 2020, c’est le gouvernorat de Jendouba qui en observe une, pour protester contre le manque de développement dans la région, ayant notamment conduit décès du jeune médecin Badredine Aloui.

Aloui est, pour rappel, tombé, la semaine dernière dans une cage d’ascenseur vide, du 5e étage de l’hôpital de Jendouba.

Cette grève intervient à l’initiative de plusieurs organisations nationales opérant dans la région, à l’instar de l’Union régionale du travail à Jendouba, l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche, l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, l’Union régionale des femmes et l’Union des diplômés au chômage.

C. B. Y.