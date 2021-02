Le Cettex lance un appel à candidature pour le programme Stand Up

Vous êtes innovateur ou entrepreneur dans le secteur textile et habillement méditerranéen? Postulez maintenant au programme Stand Up! Financé par l’Union Européenne pour réaliser votre projet de développement durable.

Le Centre Technique du Textile (Cettex) et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet) lancent un appel à candidature aux innovateurs et aux entrepreneurs dans le secteur du textile, de l’habillement et de la mode pour postuler au projet : «Sustainable Textile Action for Networking and Development of Circular Economy Business Ventures in the Mediterranean (Stand Up!)» en vue de concrétiser les idées de projets et les solutions innovantes en entreprises axées sur l’économie circulaire.

Une fois les candidats sélectionnés, les bénéficiaires du projet auront accès à de nombreux avantages en matière d’accompagnement technique et d’opportunités de financement et bénéficieront d’un réseau d’entreprises au niveau régional leur permettant de promouvoir leurs entreprises de textile ou de mode à travers la Méditerranée.

Egalement, un concours sera réalisé au profit des participants avec une remise de prix pour récompenser les meilleurs projets.

Cet appel à candidature est lancé du 15 février au 15 mars 2021 sur toute la Tunisie. Il est destiné aux entrepreneurs en solutions durables et circulaires, ayant des projets individuels ou en groupes, une idée d’entreprises durables dans le secteur du textile, de l’habillement et de la mode et disposant d’un potentiel pour créer de la valeur écologique et sociale.

Le projet Stand Up! cible les profils suivants:

• jeunes innovateurs indépendants et entrepreneurs avec une idée de projet ou en début de mise en œuvre de leur projet,

• étudiants / diplômés des universités travaillant sur des projets d’entreprises innovantes,

• petites et moyennes entreprises (PME),

• organisations travaillant dans le développement et le lancement de nouveaux projets durables au sein de leur organisation.

• une attention particulière sera accordée aux femmes et aux jeunes dans la sélection des candidats.

Outre ces critères de sélection, les projets éligibles doivent proposer des produits, des services, de la conception, des business modèles ou des technologies contribuant à des innovations durables et circulaires dans l’industrie du textile et de l’habillement.

Le projet Stand Up!, financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme IEV CTF MED, vise à fournir aux innovateurs et aux entrepreneurs un appui et des opportunités d’affaires et ceci dans chacun des cinq pays méditerranéens participants au projet à savoir : l’Égypte, l’Italie, le Liban, l’Espagne et la Tunisie. Au total, 200 entrepreneurs seront accompagnés à travers des formations ciblées pour créer un modèle d’entreprises «vert» (soit 40 entreprises par pays).



Parmi ces entrepreneurs, une vingtaine d’entreprises (soit 4 entreprises par pays) bénéficieront de services d’incubation pour développer leur plan d’affaires «vert», établir leurs entreprises, développer leurs produits/services, accéder à un accompagnement d’experts techniques en mentoring et en éco-conception.



Egalement, 50 entrepreneurs (soit 10 entrepreneurs par pays) seront soutenus pour développer leur investissement et 20 entrepreneurs (soit 4 entrepreneurs par pays) seront formés pour accéder à des marchés.

Le projet Stand Up!, lancé depuis juillet 2020, appuie la transition de l’industrie textile et habillement, industrie clé et traditionnelle en Méditerranée, vers un modèle circulaire écologiquement et socialement responsable. Il a pour objectif de renforcer les entreprises en économie circulaire reproductible et inclusive dans la région et cela à travers le développement d’un écosystème d’appui aux entreprises, l’innovation et le transfert de technologie ce qui favorisera la création d’emplois durables pour les femmes et les jeunes entrepreneurs.

Pour plus d’informations sur les critères de sélection et le processus de soumission des demandes de participation à ce projet, veuillez visiter le site web du projet Stand Up : http://www.enicbcmed.eu/stand-partners-launch-calls-entrepreneurs-and-eco-innovative-business-projects-within-projects

Institutions partenaires du projet:

• Agence Catalane des Déchets-SCP / RAC (Chef de file, Espagne) ;

• Confédération de l’Industrie Textile-TEXFOR (Espagne) ;

• Fondation Berytech-(Liban) ;

• Fondation du Développement-SEKEM (Egypte) ;

• Centre Technique du Textile-Cettex (Tunisie) ;

• Fondation du Musée du Textile de Prato (Italie) ;

• Centre International des technologies de l’environnement de Tunis-Citet (Tunisie).

Budget:

• Budget total: 3 693 986,68 Euros;

• Contribution de l’Union Européenne : 3 324588,68 Euros (90% du budget total)

• Principale source de financement : Union européenne (Programme ENI CBC Med)

Durée du projet:

30 mois (juillet 2020 – décembre 2022)

Contacts:

• Manel Ben Saida : Manel.bensaida@cettex.com.tn

• Kamel Saidi :formation@citet.nat.tn

• Anna Ibañez de Arolas: aibanez@scprac.org

Site web du projet.

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union Européenne dans le cadre du programme IEV CT Bassin de la Mer Méditerranée. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du Centre Technique du Textile et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne ou des structures de gestion du programme.