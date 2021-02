Abdellatif Aloui menace de changer d’attitude avec «certains Nahdhaouis» et finit par s’auto-censurer

Le dirigeant et député de la coalition Al-Karama, Abdellatif Aloui, s’est montré, hier soir, lundi 22 février 2021, via un post Facebook, en colère contre «certains Nahdhaouis» qui se comportent, selon lui, avec sa coalition comme étant «le pare-chocs d’Ennahdha». Il les a menacés de changer d’attitude avec eux, avant se reprendre et d’effacer son statut, se comportant ainsi, pour la énième fois, comme… un vrai «pare-chocs».

«A force d’entendre l’expression “Al-Karama est le pare-chocs d’Ennahdha” de la part des médias de la honte et des bâtards d’Echaâb et d’Attayar, certains frères nahdhaouis ont cru à cela et ont intégré cette idée à leurs subconscients et à leurs réactions, percevant et analysant nos positions suivant cette logique», a écrit l’islamiste, qui, à l’instar de ses collègues d’Al-Karama, ne manque pas du tout de respect à ses adversaires politiques en parlant d’eux.

Et d’ajouter que ces nahdhaouis auront «un choc émotionnel» lorsqu’ils découvriront qu’ils avaient tort.

«Il y a un autre type de frères nahdhaouis, pas du tout gentils, aucunement sympathiques, nullement respectables et décadents par excellence, qui dégustent cette description [le fait qu’Al-Karama soit le pare-chocs d’Ennahdha] et qui veulent l’ancrer dans les esprits, pour des raisons qu’on connaît très bien. Ceux-là, nous les traiterons conformément à leur bassesse, et avec générosité», a-t-il conclu.

Finalement, il s’est ressaisi et auto-censuré, en effaçant la longue mise en garde qu’il s’est donné le mal de rédiger, contribuant ainsi, un peu plus, à l’intégration de l’expression “Al-Karama est le pare-chocs d’Ennahdha” aux subconscients de «certains Nahdhaouis».

