Meurtre d’une dame de 70 ans à Sousse : Une adolescente placée en détention

La justice a décidé ce mardi 23 février 2021, de placer en détention une adolescente de 17 ans, accusée du meurtre d’une dame de 70 ans, chez elle, à Khezema à Sousse.

C’est ce qu’ indiqué Jabbar Ghnimi, porte-parole du tribunal de première instance de Sousse, dans une déclaration, aujourd’hui, aux médias, en précisant que selon les premiers éléments, la suspecte connaissait la dame, chez qui elle se rendait régulièrement pour lui apporter de l’aide, lui faire des courses et lui tenir compagnie.

Hier, la dame se serait rendue compte qu’une importante somme d’argent lui a été volée et a accusé l’adolescente étant la seule personne qui rentre chez elle : «Elle a mal pris cette accusation et elle est devenue violente, avant de pousser la dame âgée, qui est tombée sur la tête et elle est morte sur le coup», ajoute-t-il, en affirmant que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du décès.

La brigade de la police judiciaire de Sousse a été chargée de poursuivre l’enquête et la suspecte a été placée en détention, indique encore M. Ghnimi.

Y. N.