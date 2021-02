Coronavirus : Hechmi Louzir s’exprime à propos du nouveau variant découvert en Tunisie

Hechmi Louzir, directeur général de l’Institut Pasteur de Tunis, et membre du comité scientifique s’est exprimé aujourd’hui, vendredi 26 février 2021, sur le nouveau variant découvert la semaine dernière en Tunisie, suite au résultat du séquençage réalisé par une équipe référence du laboratoire de l’hôpital Charles Nicolle, la direction régionale de la Santé de Tunis et l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE).

Aucune similitude avec les variants anglais, brésilien et sud-africain, n’a été détéctée et séquençage a prouvé la non-gravité du variant tunisien, a annoncé Hechmi Louzir dans une déclaration aux médias, en précisant que cela affirmant que cela n’engendrera pas de forte propagation du virus, comme annoncé la semaine dernière.

«Il y a une mutation au niveau du génome 501, mais sans autres mutations pouvant être à l’origine d’une forte propagation du virus, pouvant être qualifiés de variants inquiétants», a-t-il insisté, en ajoutant que les résultats du séquençage sont conformes aux résultats des études cliniques et épidémiologiques réalisées par la direction régionale de la Santé de Tunis et lONMNE.

Rappelons que le ministère de la Santé avait annoncé,samedi dernier, la découverte d’un variant local du coronavirus dont un diagnostiqué chez un élève de 17 ans à Oued Ellil (Manouba), et un homme de 70 ans souffrant de maladies chroniques et qui a rendu l’âme à la Marsa (nord de Tunis).

