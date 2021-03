Coronavirus : «Une 3e vague conduirait à l’effondrement du système de santé», alerte Pr Ben Alaya

Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé et présidente de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, a mis en garde, contre une 3ème vague du Coronavirus, en Tunisie. Celle-ci conduirait à «l’effondrement du système de santé dans son ensemble», a-t-elle alerté, alors que le comité scientifique devra se réunir demain pour évaluer la situation épidémiologique, et présenter les mesures sanitaires pour les semaines à venir.

Lors d’une audition au sein de commission parlementaire, ce lundi 1er mars 2021, Pr Ben Alaya, a rappelé que le personnel de santé et le comité scientifique n’ont pas bénéficié d’un seul jour de repos, et qu’ils s’engagent pleinement dans cette lutte contre la pandémie, depuis un an, afin de préserver le système de santé.

Nissaf Ben Alaya a également indiqué que le comité scientifique va se réunir demain pour évaluer la situation épidémiologique et présenter les recommandations nécessaires à la Commission nationale de lutte contre le Coronavirus, à propos des mesures qui devront être être adoptées pour les prochaines semaines, sachant que le confinement ciblé se poursuit jusqu’au 7 mars courant.

«La situation épidémiologique exige des efforts communs et supplémentaires pour que la propagation du virus ne reparte pas à la hausse», a-t-elle ajouté en affirmant que le danger du coronavirus demeure présent, étant donné que l’on continue à enregistrer plusieurs décès. quotidiennement.

Sur un autre plan, la porte-parole du ministère de la Santé a affirmé que des analyses sont actuellement en cours pour vérifier un cas suspecté d’être un variant du coronavirus dans un foyer de contamination découvert à Kasserine.

«Nous craignons la présence d’un nouveau variant dans ce foyer qui pourrait augmenter le nombre de contaminations et compliquer la gestion de la situation», a déploré Pr Ben Alaya, en insistant encore une fois sur l’importance du respect des mesures sanitaires.

Y. N.