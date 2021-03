L’Alliance nationale tunisienne exprime son soutien au PDL

L’Alliance nationale tunisienne a exprimé son soutien au Parti destourien libre (PDL) et à sa présidente Abir Moussi, tout en réaffirmant son emménagement à «lutter contre les partis extrémistes et ceux qui blanchissent le terrorisme en Tunisie et ailleurs».

Dans un communiqué l’ANT a fermement dénoncé les abus commis, hier soir, mardi 9 mars 2021, par Al-Karama et par le président de cette coalition islamiste, Seifeddine Makhlouf, qui s’était rendu au siège de l’Union des oulémas musulmans pour les soutenir tout en s’attaquant à Abir Moussi et en l’insultant.

«L’alliance dénonce la montée de violence et les agressions perpétrées par Al-Karama. Nous ne laisserons les membres du PDL affronter seuls les coalitions takfiristes et violentes», lit-on dans le communiqué de l’ANT, signé par l’ancien ministre Neji Jalloul, qui appelle les militants des droits et des libertés à s’unir dans cette lutte contre les extrémistes religieux.

Y. N.