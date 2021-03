Tunisie Telecom : La crise sanitaire a accéléré la digitalisation des services

Dans le cadre de la sensibilisation à l’usage des services administratifs digitaux, le ministère des Technologies de la communication, en partenariat avec le ministère de la Fonction publique, a organisé, ce mercredi 10 mars 2021, une journée de sensibilisation au profit des médias. Un évènement auquel a, notamment pris part, l’opérateur historique de télécommunications, Tunisie telecom (TT), dont l’État est actionnaire à 65%.

Par Cherif Ben Younès

Dans une déclaration accordée à Kapitalis, Kaouther Wahada, directrice Gas et contenu à Tunisie telecom, a souligné, à cette occasion, la collaboration étroite entre les trois opérateurs de télécommunications opérant en Tunisie (Tunisie telecom, Orange et Ooredoo) lors de la crise sanitaire de la Covid-19. Une collaboration qui reflète leur esprit d’entraide et leur sens de la responsabilité nationale, dans ce contexte particulier, insiste notre interlocutrice.

Une collaboration étroite entre les trois opérateurs de télécommunications

«Pour faire face à cette crise, nous avons déployé tous nos efforts pour présenter des services en ligne visant à faciliter le quotidien des citoyens, d’une part, et le transfert des informations entre les différentes institutions étatiques et privées, d’autre part», a-t-elle développé.

Parmi ces institutions, Mme Wahada a cité le ministère de la Santé publique, avec lequel des données roaming (c’est-à-dire permettant de téléphoner et échanger des données via le réseau de téléphonie mobile d’un autre opérateur) ont été partagées, et en faveur duquel des numéros d’urgence ont été consacrés (à savoir le 190 et le 88 10 19 19).

La responsable a également indiqué que les trois opérateurs ont collaboré avec le ministère de l’Intérieur, lors de cette crise, pour la mise en place de services téléphoniques dédiés, permettant aux autorités de contrôler les ordres de mission (à travers le code *1717#).

En plus de ce «rôle de facilitateurs», Tunisie telecom, Ooredoo et Orange ont également joué «un rôle important de support», explique Kaouther Wahada…

Un rôle de facilitateurs et de support

A titre d’exemples, ils ont fourni au ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées un numéro vert (le 809) pour tout besoin de soutien psychologique ; ils ont mis en place une plateforme visant à protéger les citoyens, en les alertant par SMS contre les risques éventuels de la Covid-19 selon leur emplacement géographique ; et ils ont participé à une campagne d’information pour la sensibilisation aux moyens de prévention contre la maladie.

Mme Wahada a, sur un autre plan, indiqué qu’un bouquet de 6 services ayant pour objectif de faciliter le quotidien des clients des 3 opérateurs a été mis en place durant la même période. Une période «qui leur a imposé distanciation et prudence», rappelle-t-elle.

Ce bouquet a notamment permis aux citoyens à faibles revenus de vérifier la réception de leurs mandats postaux, et ainsi leur a fait éviter les déplacements et les files d’attente inutiles, et a contribué à la collecte des dons à travers la mise en place de services téléphoniques dédiés à cet effet,.

Un bouquet de services pour faciliter le quotidien des citoyens

«Nous avons également donné des accès gratuits à internet 4G et internet fixe pour les différentes plateformes d’enseignement, aux élèves et aux étudiants, afin d’assurer leur accès aux cours et pour faciliter la mission des enseignants», ajoute la responsable.

Mme Wahadi a également souligné qu’en collaboration avec plusieurs ministères et autres intervenants, un service de création de portefeuille digital (à travers le code *1021#) a été offert aux citoyens. «Une première en Tunisie», s’est-elle réjouie.

Enfin, à travers le code *2021#, il est désormais possible de s’inscrire à la campagne de vaccination contre la Covid-19, ajoute la responsable.

En somme, s’il y a un point positif marqué grâce à la Covid-19, c’est le fait qu’elle a accéléré la migration vers le virtuel. Une migration partielle certes, mais force est de constater que la Tunisie est désormais, pour de bon, sur la voie de la digitalisation.