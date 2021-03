Marouane El-Abassi : «La bi-bancarisation réduit les coûts de transfert pour la diaspora»

Partagez 0 Partages

«La bi-bancarisation pourrait être un début de solution notamment pour réduire les coûts de transfert par l’utilisation de l’effet de synergie entre les banques locales et étrangères», estime le gouverneur de la Banque centrale de la Tunisie (BCT), Marouane El-Abassi.

M. El-Abassi a pris part, jeudi 11 mars 2021 – par visioconférence –, à un webinaire portant sur la bi-bancarisation, organisé par l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF).

Le gouverneur El-Abassi a saisi cette occasion pour saluer fortement la contribution de la diaspora tunisienne dans le financement de l’économie nationale, notamment lors de l’actuelle crise sanitaire : «notre diaspora a fait preuve d’un grand sens de solidarité», a-t-il précisé.

Toutefois, pour développer la contribution de la diaspora, des contraintes majeures doivent être levées, notamment en termes de facilitation des transactions bancaires et surtout en minimisant leurs coûts. Des pistes potentiellement intéressantes sont actuellement à l’étude à la BCT et la «la bi-bancarisation, a-t-il estimé, pourrait être un début de solution surtout pour réduire les coûts de transfert notamment par l’utilisation de l’effet de synergie entre les banques locales et étrangères».

Parallèlement, M. El-Abassi a estimé indispensable l’optimisation des leviers existants en faveur des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE). Dans ce sens, il a considéré «nécessaire» l’assouplissement de la réglementation des changes notamment en ce qui concerne l’ouverture de compte surtout au cours des deux premières années d’immigration et qu’elle soit possible à tous les immigrants ! Il s’agit là de «passer de l’informel financier à la finance formelle», a-t-il souligné.

L’objectif étant d’éviter le recours aux circuits informels pour le transfert d’argent à partir des pays de résidences. Ceci dépendra, aussi, d’une meilleure accessibilité aux services de transfert de fonds, notamment par la baisse des coûts, considéré comme sensiblement plus élevés que dans les autres pays. Ainsi, «la diversification des produits d’épargne adressés aux TRE aidera à drainer des fonds de même que la communication autour de ces produits doit être suffisamment exhaustive». Pour accélérer la mise en place, le gouverneur El-Abassi recommande le recours aux nouvelles technologies associées à la blockchain «pour faciliter l’accès des TRE aux services financiers, ce qui permettrai d’agir sur la flexibilité et sur les coûts des opérations».