Sup’Com Tunis co-organise ACPC 2020, le concours africain et arabe de programmation

Le comité de pilotage du concours Africa and Arab Collegiate Programming Championship (ACPC), en partenariat avec l’Ecole supérieure des communications de Tunis – Université de Carthage (Sup’Com), organisent l’édition 2020 dudit concours, les 20 et 21 mars 2021.

L’ACPC est une compétition internationale reconnue comme le concours de programmation le plus ancien et le plus prestigieux du monde. De nombreux étudiants de différentes universités des 6 continents y participent chaque année.

Le concours ACPC 2020 rassemblera des équipes, chacune composée de 3 étudiants, originaires de plusieurs pays africains et arabes. Les vainqueurs du trophée Afrique et monde arabe se qualifient au concours international de programmation ICPC.

En raison de la pandémie de Coronavirus, l’édition 2020 se déroulera sur plusieurs sites. Sup’Com héberge le concours du site tunisien, qui regroupera 13 équipes de 6 différents établissements, publiques et privés, d’enseignement supérieur. Les équipes tunisiennes s’affronteront, pendant cinq heures, contre des équipes d’autres universités africaines et arabes. Chaque équipe doit résoudre une dizaine de problèmes en utilisant C, C + + ou Java. Les solutions sont exécutées et évaluées par un comité de juges et les équipes sont classées en fonction du nombre de problèmes résolus.