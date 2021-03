Deuxième édition de Tech Trends by TT : Les TPE et PME ont besoin d’un accompagnement technique, selon Samuel Galbois

A l’occasion de la 2e édition de webinaire Tech Trends by TT, dont le thème est «La digitalisation : vecteur de croissance des PME», Tunisie Telecom a invité, ce mercredi 31 mars 2021, le directeur au sein de Monitor Deloitte, Samuel Galbois.

Galbois a d’abord parlé des impacts économiques de la crise sanitaire du coronavirus, qui, à travers le monde entier, a eu un impact profond, selon lui, consistant à augmenter le confort des clients et leur volonté à s’engager numériquement et à déplacer une partie importante de l’économie en ligne.

«Par exemple, en France, plus 17.000 sites marchands en ligne ont été créés l’année dernière», a-t-il développé.

Pourtant, assure M. Galbois, selon des études menées récemment, notamment par la Direction générale des entreprises en France, les dirigeants des petites et moyennes entreprises estiment que la crise sanitaire n’a pas accéléré la digitalisation de leurs sociétés.

Ce paradoxe s’explique essentiellement, selon lui, par les préoccupations financières qui ont prédominé durant cette période difficile chez les très petites entreprises (TPE) et les PME.

«Ce n’est donc pas étonnant que ce soient les PME les plus solides et les grandes entreprises qui tirent plus tôt leur épingle du jeu et qui poursuivent l’accélération de leur digitalisation dans ce contexte sanitaire extrêmement contraint», a-t-il conclu.

Samuel Galbois a, par ailleurs, souligné la nécessité d’aider les TPE et les PME en vue de faciliter leur relance sur les marchés, assurant que cette aide ne doit pas se limiter à l’aspect financier et qu’il doit y avoir également un accompagnement technique au profit des gestionnaires et dirigeants de ces entreprises.

C. B. Y.