Pour protester contre le retard du renvoi des déchets italiens, ils déposent des fleurs près de l’ambassade d’Italie en Tunisie (Photos)

Des activistes de la société civile ont déposé aujourd’hui, jeudi 1er avril 2021, des bouquets de fleurs près de l’ambassade d’Italie en Tunisie, afin de protester contre le retard du renvoi des déchets italiens : «Des fleurs conte les ordures italiennes en Tunisie», a commenté Abdelmajid Dabbar, président de l’Association Tunisie Écologie (ATE), qui a pris part à cette manifestation pacifique.

«Un grand message pacifique de la société civile et des jeunes activistes du grand Tunis et de Sousse adressé au gouvernement et à la société civile italiens», a ajouté M. Dabbar, qui se réjouit de cette action visant à appeler à accélérer le renvoi des déchets illégalement exportés en Tunisie, par une société italienne en collaboration avec une société tunisienne, alors que le scandale a éclaté depuis plus de 9 mois, et que la justice tunisienne ait mis en examen une dizaine de suspects, à l’instar de l’ancien ministre de l’Environnement Mustapha Laroui, qui est en détention.











Abdelmajid Dabbar a également affirmé qu’une délégation a été reçu par l’ambassadeur de l’Italie : «Ils lui ont également offert un bouquet de fleurs et lui ont exprimé notre préoccupation pour activer le plus tôt le rapatriement des ordures à leurs sources».

Y. N.