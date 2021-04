Craft Exports Tunisia, 1ère foire virtuelle internationale de l’artisanat en Tunisie

Hier, jeudi 8 avril 2021, s’est tenue à Tunis, la première Foire virtuelle internationale de l’artisanat en Tunisie, organisée par Action collaborative pour les exportations artisanales (ACEA), en partenariat avec l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat) et l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie. Vidéo de l’événement.

L’événement s’est tenu en présence de Fawzi Ben Halima, directeur général de l’Onat, et de Donald Blome, ambassadeur des États-Unis en Tunisie.

Cet événement inédit a pour objectif d’offrir une plateforme virtuelle aux artisans des clusters des plantes aromatiques et médicinales et bois d’olivier pour la promotion et la commercialisation de leurs produits auprès des acheteurs potentiels à l’échelle internationale et locale.

Donald Blome.

C’est dans ce cadre que le projet ACEA, lancé en 2018 et financé par le département d’État américain, aide les artisans tunisiens à moderniser et à exporter leurs produits en appliquant une méthodologie de clustering pour soutenir tous les composants des chaînes de valeur de ces produits.

Depuis son lancement, ACEA a mis en œuvre une stratégie holistique et locale pour soutenir les artisans du secteur des plantes aromatiques et médicinales, dont la plupart sont des femmes rurales qui sont également les gardiennes des connaissances et de la sagesse médicinale traditionnelle dans leurs communautés.

Fawzi Ben Halima.

Un nouveau chapitre du projet ACEA a également débuté en 2020 avec le lancement du premier cluster interrégional du bois d’olivier dans les gouvernorats de Sfax et de Sidi Bouzid.

Le secteur du bois d’olivier représente plus d’un tiers des exportations artisanales. La moitié de ces exportations est destinée au marché américain.

Le cluster du bois d’olivier Sfax-Sidi Bouzid représente une excellente opportunité pour développer le secteur et assurer sa pérennité à travers un programme axé sur la résolution des défis susmentionnés.





Le site web du projet ACEA.

Vidéo de l’événement.