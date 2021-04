Nabeul : L’UGTT et l’Utica appellent à annuler le couvre-feu pendant le ramadan

Partagez 0 Partages

L’Union régionale tunisienne du travail et l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à Nabeul, qui relèvent respectivement de l’UGTT et de l’Utica, ont publié hier, lundi 13 avril 2021, un communiqué conjoint pour critiquer la décision du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, d’instaurer un couvre-feu à partir de 22h pendant le mois d’avril, qui coïncide avec la première quinzaine de ramadan, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Les deux organisations nationales ont par ailleurs déploré certaines autres mesures sanitaires qu’elles ont jugées restrictives, parachutées et ne prenant pas en compte les circonstances économiques et sociales du pays.

Elles ont donc appelé le gouvernement à y renoncer et à prendre en considération la situation exceptionnelle que connait le pays, tout en mettant en garde les autorités régionales contre tout dépassement d’ordre sécuritaire à l’encontre des citoyens (qui ne respecteront pas les mesures sanitaires gouvernementales).

C. B. Y.