Affaire Ben Younes : «Mechichi dégage!», lancent les manifestants devant le siège de l’agence de la Tap

Des slogans hostiles au chef du gouvernement, Hichem Mechichi ont été scandés ce jeudi 15 avril 2021, lors de la manifestation organisée devant le siège de l’agence Tap, pour dénoncer la nomination partisane de Kamel Ben Younes à la tête de cette institution médiatique. «Mechichi est à la solde d’Ennahdha, qui veut avoir la mainmise sur les médias», ont-ils notamment accusé.

Organisée par le Syndicat national des journalistes (SNJT), ce rassemblement vise également à dénoncer l’attachement du gouvernement à cette nomination, malgré les appels émis par de nombreuses parties à revenir dessus, tout en refusant tout dialogue avec les parties concernées.

«Mechichi dégage!» , «Le 4e pouvoirs est libre!», «La liberté de la presse est une ligne rouge», ont notamment scandé les manifestants, en accusant le gouvernement de ne pas respecter la loi en imposant cette nomination, mettant en danger l’indépendance de la presse : «Ils cherchent à avoir la mainmise sur la presse et les médias au profit d’Ennahdha et nous n’allons pas nous laisser faire», ont-ils ajouté.

«Le gouvernement Mechichi et sa ceinture politique, ce gang de la Kasbah est fini ! Ils n’ont plus lieu d’être depuis qu’ils ont permis l’introduction de la police dans nos locaux pour forcer l’investiture de Kamel Ben Younes» , a lancé l’un des journaliste de la Tap, en rappelant que le gouvernement a également imposé la nomination de la journaliste Hanen Ftouhi à la tête de la radio Shems FM.

Rappelons que le personnel de la Tap est soutenu par le SNJT, Reporters sans frontières (RSF), la Fédération internationale des journalistes (Fij), l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Ordre national des avocats de Tunisie et de nombreux partis politique, qui ont appelé le gouvernement à répondre revendications légitimes des journalistes et à revenir sur cette nomination controversée et qui va contre les principes de la constitution tunisienne, qui garantit la liberté d’expression et de la presse.

