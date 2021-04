Le festival “Saha Chribtek” revient avec une 5e édition musicale

Le festival ramadanesque Saha Chribtek, organisé par le Goethe Institut de Tunis, revient avec une 5e édition qui sera entièrement musicale.

Saha Chribtek est une manifestation pluridisciplinaire organisée chaque année au mois de Ramadan, proposant un programme culturel autour de différentes expressions artistiques.

Pour la deuxième année consécutive, le festival est contraint d’avoir lieu uniquement en ligne à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Si la 4e édition avait mis le 7e art à l’honneur, cette nouvelle édition sera 100% musicale afin de donner plus de visibilité aux jeunes artistes tunisiens qui évoluent sur la scène alternative.

Organisé en partenariat avec l’Association des Amis du Belvédère, le programme de cette année proposera quatre clips-vidéos tournés dans différents endroits du parc du Belvédère autour de 4 projets musicaux (le duo Ahmed Litaiem et Slim Arjoun, Mariem Azizi, Ines Afs et Gorbi). Le Goethe Institut dévoilera un nouveau clip-vidéo vers la fin de chaque semaine.

« La pandémie de COVID-19 a eu un impact très violent sur les moyens de subsistance des artistes, notamment pour les musiciens qui gagnent leur vie grâce aux spectacles. Avec un couvre-feu empêchant les rassemblements et les manifestations culturelles pendant le mois de Ramadan, les formats virtuels sont plus que nécessaire pour offrir aux artistes des plateformes de visibilité et d’expression créative leur permettant un échange avec le public », expliquent les organisateurs de l’événement.

Fawz Benali