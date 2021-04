La chanteuse tunisienne Sabrine Leïla en visite dans son pays natal

Répondant à l’appel du devoir et afin de raffermir les liens avec son public en Tunisie, la chanteuse tunisienne résidant en Autriche, Sabrine Leïla, est parmi nous depuis quelques jours. Elle est venue chargée de bonne nouvelles, côté œuvres et aussi côté rayonnement à l’extérieur du pays ainsi que de plusieurs messages en tant qu’ambassadrice de la paix.

À son arrivée, en provenance du Caire, après un séjour fructueux, Sabrine Leïla s’est rendue directement au cimetière du Djellaz, dans la capitale, pour se recueillir sur la tombe de ses parents. C’est la première visite qu’elle leur rend après leur disparition tragique, l’année dernière, car elle n’avait pas pu leur rendre un dernier hommage à cause du confinement, ce qui avait approfondi sa douleur.

À l’aéroport international de Tunis-Carthage, elle a reçu un accueil chaleureux de la part de plusieurs membres du comité qui a été formé pour la soutenir dans son épreuve, surtout après avoir été victime d’un étrange incident sur les ondes d’une station radio, en mai dernier. Incident qui a fait aggravé sa peine et lui a causé préjudice. Le comité, qui est composé de bénévoles et n’a pas d’objectifs promotionnels, lui a réitéré son soutien total, mettant en valeur ses qualités de chanteuse de haute moralité, qui pratique l’art avec un dévouement total sans courir derrière la notoriété ni les avantages matériels.

Sabrine est arrivée un peu fatiguée car elle avait fait le trajet sans dormir pendant plus de 24 heures. La raison, elle a assisté, la veille, à la fête organisée au Caire, au cours de laquelle elle a été élue parmi les 25 personnalités les plus influentes d’Egypte. De plus, et avant la cérémonie, elle avait terminé le tournage d’un vidéo-clip dédié à la mémoire de ses parents.

‘‘Sa’alouni’’ est le titre de la chanson, paroles de Adel Salama, musique d’Ahmed Mohi et arrangement de Osama Sami avec la participation des musiciens les plus talentueux en Egypte. Le vidéo-clip a été, quant à lui, réalisé par Hani Abdellatif.

Cette nouvelle œuvre a vu le jour après une période de silence due à un confinement rigoureux imposé par les autorités en Autriche. Une période qui a été pleine de souffrances, mais pendant laquelle Sabrine Leïla a bien su préparer plusieurs projets, dont une chanson de style populaire qui sera mise en images, aux Etats-Unis, par Hani Abdellatif, et l’œuvre sera une «surprise artistique», promet Sabrine Leïla.

Rappelons que Sabrine Leila a étudié la musique dans les conservatoires les plus prestigieux d’Autriche, et est depuis quelque temps professeur de chant et de piano au Conservatoire Mozart de musique à Innsbruck en Autriche. La plupart de ses chansons sont romantiques et de haut niveau artistique; car elle est toujours soucieuse de choisir le mot «élégant» et les belles mélodies.

La chanteuse a par ailleurs collaboré avec des poètes et des compositeurs de renom, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. Elle chante également en plusieurs langues.

Jouissant d’une valeur artistique sûre, Sabrine Leïla a été choisie par le Centre culturel international allemand comme ambassadrice de la paix, et l’institution lui a décerné, par deux fois, un doctorat honoris causa (en 2012 et en 2020). L’artiste s’est distinguée, par ailleurs, par ses représentations, à titre gracieux, au profit des colonies arabes d’Europe, ainsi qu’au profit de plusieurs projets caritatifs.