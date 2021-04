Hichem Meddeb : «Kaïs Saïed ne terminera pas son mandat» (Vidéo)

D’habitude invité VIP, tous les jeudis soir, de la chaîne islamiste Zitouna TV, diffusant illégalement depuis 2014, le faux expert et l’une des pièces maîtresses de la manipulation médiatique islamiste, Hichem Meddeb, l’a été, lundi soir, 19 avril 2021, au lendemain du discours qui a ulcéré Ennahdha et ses acolytes et le soir même de la diffusion du tissu de mensonges et de calomnies contre les président de la république Kaïs Saïed, par le député fanatisé Rached Khiari, présenté comme des «révélations».

L’ancien cadre du ministère de l’Intérieur, passé sans transition des services de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali à celle du parti islamiste Ennahdha, était accompagné sur le plateau par un certain Khaled Dabbabi, un illustre inconnu présenté comme expert en droit constitutionnel invité ces derniers temps par Nessma TV, et dont les lectures juridiques sont toujours indexés sur les agendas d’Ennahdha, Qalb Tounes et d’Al-Karama, semblent plaire à Zitouna TV qui l’a invité pour la première fois.

Il y avait aussi le matamore et grand donneur de leçons Habib Bouajila, qui intervenait par Skype.

C’est donc sur la chaîne Zitouna TV, dont les plateaux n’admettent pas la contradiction et sont toujours à sens unique pro-Ennahdha et contre Kaïs Saïed, que le faux expert connu pour ses propos dangereux et démagogues a affirmé, catégorique et sûr de lui, que Saïed ne terminera pas son mandat. Il a ajouté qu’il ne savait pas comment mais il n’a cessé de répéter et d’insister que Kaïs Saïed ne terminera pas son mandat.

C’est ainsi que Meddeb, qui a été conseiller depuis novembre 2018 de l’autre islamiste Radwan Masmoudi dans son Centre de l’islam et de la démocratie, vient confirmer que les islamistes ne supportent plus Saïed devenu encombrant et que par conséquent les inquiétudes formulées par beaucoup de Tunisiens que les islamistes et leurs alliés affairistes avec lesquels ils sont compromis peuvent envisager sérieusement de se débarrasser de lui de peur que les dossiers explosifs de la corruption ne soient ouverts…, ces inquiétudes sont donc sensées et légitimes.

On peut d’ailleurs comprendre l’acharnement sur Kaïs Saïed de la part de Zitouna TV qui, à part le fait qu’elle soit un outil de propagande islamiste, elle est également une chaîne illégale qui craint pour sa survie car si la loi est appliquée, elle n’émettra plus, on ne verra donc plus le faux expert Meddeb et on n’entendra plus sa manipulation médiatique en faveur des islamistes.

Bref, ces gens jouent tous leur survie et c’est la raison pour laquelle ils s’acharnent sur Saïed et souhaitent se débarrasser de lui le plus tôt possible. Car cet homme est trop intègre pour accepter les compromis et encore moins les compromissions avec les islamistes qui, en dix ans de pouvoir, ont détruit le pays et mis en déroute son économie, relativement prospère sous l’ancien régime.

Imed Bahri