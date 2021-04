Digital Dance Days : L’Opéra de Tunis célèbre la Journée mondiale de la danse

A l’occasion de la Journée mondiale de la Danse, l’Opéra de Tunis organise en ce moment et jusqu’au 30 avril le festival « Digital Dance Days ».

« Digital Dance Days » est une nouvelle manifestation artistique entièrement dédiée à l’art de la danse et de la chorégraphie, organisée par le Théâtre de l’Opéra de Tunis et le Pôle Ballets et Arts chorégraphiques, s’inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la Danse que l’on fête le 29 avril de chaque année depuis 1982, une date qui commémore l’anniversaire de créateur de ballet moderne Jean-George Noverre.

A défaut d’organiser des spectacles en présence du public en ces temps de crise sanitaire mondiale, l’Opéra de Tunis a mis en place un programme 100% numérique qui permet d’assister chaque jour à de nouvelles performances sur la page Facebook de l’Opéra, mais également de suivre des débats, des masterclass, des interviews, ainsi que des projections de films.

Fawz Benali