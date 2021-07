Bac 2021 : Le Village d’enfants SOS Mahrès célèbre la réussite de 5 bacheliers (Photos)

Tweet Share Messenger

Le Village d’enfants SOS à Mahrès au gouvernorat de Sfax a célébré, ce vendredi 2 juillet 2021, la réussite de 5 des ses enfants qui ont décroché leur bac : «la détermination et la patience ont fini par payer et le succès vient remplacer la fatigue».

«Une atmosphère de joie et de fierté imprègne chaque famille et tous les sympathisants du Village d’Enfants à l’occasion de la réussite au bac de 5 des villageois», indique la direction en félicitant les bacheliers Sabrine, Hayet, Amal, Khaldoun et Houria, ainsi que toutes les personnes qui exprimé leur bonheur et appelé pour féliciter les jeunes du village.















«Merci pour tous les mots de félicitations et pour vos appels et pour les cadeaux qui arrivent au village», lit-on encore dans le communiqué du Village d’enfants SOS, qui organisé une fête improvisée cet après-midi.

Y. N.