Ines Fradi : Deux millions de doses de vaccins anti-Covid-19 attendues en septembre

La responsable au sein du ministère de la Santé publique et chargée du volet logistique de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, Ines Fradi, a parlé, ce mercredi 7 juillet 2021, sur Express FM, des vaccins qui devraient arriver en Tunisie dans les prochaines semaines.

Au mois de juillet courant, 40.000 doses du vaccin russe Sputnik V, 85.000 doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNtech et 324.000 doses du vaccin suédo-britannique AstraZeneca sont attendues, a-t-elle fait savoir, ajoutant qu’au mois d’août, la Tunisie recevra 484.000 doses supplémentaires de Pfizer-BioNtech, «en plus de celles provenant de l’initiative africaine».

«Au total, nous aurons plus de deux millions de doses en septembre », a-t-elle conclu.

Rappelons que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé hier, suite à un conseil ministériel, d’acheter plus de 3 millions et demi du vaccin unidose Janssen, dont le premier arrivage devrait avoir lieu en août.

Mme Fradi a, par ailleurs, assuré que le rythme de vaccination en Tunisie dépend de celui relatif à la livraison des vaccins, rappelant que le marché mondiale n’est pas très généreux à cet effet et qu’il y a des pays qui interdisent l’exportation jusqu’à ce qu’ils parviennent à vacciner leurs populations.

Ce qu’elle ne dit pas, par contre, c’est que la Tunisie est arrivée à cette situation en grande partie à cause de l’incompétence de son gouvernement et de son ministère qui ont cruellement manqué de rapidité pour réserver des vaccins l’année dernière et qui ont trop compté sur l’initiative Covax.

C. B. Y.