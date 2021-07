Sousse : La justice décide d’interdire le congrès de l’UGTT

Le ministère public au Tribunal de première instance de Sousse 2 vient de décider , cet après-midi, mercredi 7 juillet 2021, d’interdire le Congrès non électif de l’UGTT, prévu jeudi et vendredi prochains dans la région.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du tribunal Haithem Boubaker, dans une déclaration aux médias, en précisant que cette décision a été prise notamment suite à la découverte de 6 cas positifs sur 30 tests rapides effectués sur les participants, comme révélé par la direction régionale de la Santé de Sousse.

Celle-ci avait élaboré un rapport après un constat sur les lieux et a envoyé une lettre à la gouverneure de Sousse pour lui demander d’interdire ledit congrès.

Rappelons que le gouvernorat de Sousse est soumis à un confinement général, interdisant notamment les rassemblements, dont les congrès et ce à cause de la détérioration de la situation épidémiologique, marquée par une hausse du nombre de contaminations et de décès, sachant que 14 personnes ont succombé au coronavirus hier, et que 629 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région.

Y. N.