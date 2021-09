Tunisie-Covid : Une 5e journée de vaccination massive sera organisée le 11 septembre

Le ministère de la Santé a annoncé l’organisation d’une nouvelle journée de vaccination massive contre le coronavirus, samedi 11 septembre 2021 de 8h à 17h, dans tous les gouvernorats du pays, réservée à 3 catégories.

Dans son communiqué, le ministère précise que cette journée est destinée au 18-39 ans ayant reçu la première dose du vaccin Moderna, le 15 août dernier, ceux de 40 ans et plus ayant reçu la première dose le 20 juillet ou le 8 août, ou encore les plus de 40 ans, qui souhaitent recevoir leur première dose.

Pour la première catégorie (18-39 ans), les concernés recevront un SMS de convocation avec les détails nécessaires pour prendre part à la 5e journée de vaccination : Si ledit SMS n’est reçu, les concernés devront consulter la rubrique « Espace citoyen » sur la plateforme Evax ou via le téléphone (*2021#). Autrement, il sera également possible de se rendre au centre de vaccination, où la première dose a été reçue.

Pour la deuxième catégorie (40 ans et plus/2e dose), ils sont invités à se rendre au même centre où ils ont reçu la première dose ou à défaut à recevoir leur 2e dose au centre le plus proche.

Quant à la 3e catégorie ( 40 ans et plus/1ère dose), les concernés peuvent se rendre au centre le plus proche (selon la liste qui sera diffusée par le ministère).

Le ministère rappelle par ailleurs, que les personnes ayant reçu le vaccin Janssen ne sont pas concernées, celui-ci étant à dose unique.

Y. N.