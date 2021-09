Tunisie : lancement du programme de pré-incubation Women In Fintech

Le programme de pré-incubation Women In Fintech est destiné aux femmes entrepreneures sur la région du Moyen Orient-Afrique du nord (Mena) auxquelles il offre l’opportunité de façonner leurs idées de projets fintech et de faire progresser leurs prototypes. À la fin des 8 semaines de pré-incubation, les bénéficiaires auront déjà commencé le développement et avancé sur le prototype.

Grâce à ce programme, lancé par Betacube, le programme de Venture Building pour les startups et les entrepreneurs en fintech et mobility, en collaboration avec Finastra, les bénéficiaires pourront acquérir les connaissances et le soutien nécessaires pour faire passer leur idée de projet au niveau du prototype; bénéficier d’un mentoring exceptionnel grâce aux experts Finastra; gagner en visibilité et accéder à différentes opportunités dans la région Mena et au-delà; appartenir à (et réseauter avec) une communauté d’entrepreneurs et d’experts partageant les mêmes idées.

Les critères d’éligibilité pour participer au programme : être basée dans la région Mena; être à l’aise avec la langue anglaise car le programme est exclusivement en anglais; être fondatrice ou co-fondatrice d’un projet fintech; pouvoir consacrer jusqu’à 10 heures par semaine au programme et disposer d’un projet réalisable et évolutif.

Pour déposer sa candidature, il faut remplir le formulaire suivant avant le 14 septembre 23h. Les candidates pré-sélectionnées seront contactées par e-mail.