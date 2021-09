Tunisie : Hubert Tardy-Joubert prend ses fonctions à la tête de l’IFT et s’adresse pour la première fois au public tunisien

Le nouveau directeur de l’Institut Français de Tunisie (IFT) Hubert Tardy-Joubert t a adressé un message d’enthousiasme et de confiance au public tunisien et a exprimé sa joie de rejoindre la Tunisie et d’être à la tête de l’IFT.

Arrivé en Tunisie il y a quelques jours, Hubert Tardy-Jubert a pris ses fonctions en tant que nouveau directeur de l’IFT et conseiller de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France, succédant à Sophie Renaud dont le mandat vient de toucher à sa fin après 4 ans au service de l’IFT.

Philosophe de formation, Hubert Tardy-Joubert a exercé plusieurs fonctions aux deux Ministère des Affaires étrangères et de la Défense à Paris avant d’occuper ces trois dernières années le poste de conseiller de coopération et d’action culturelle au sein de l’Ambassade de France en Ethiopie.

Dans une vidéo publiée sur la page Fabebook officielle de l’IFT, Hubert Tardy Joubert s’est adressé pour la première fois au public tunisien et a exprimé d’abord sa joie d’arriver en Tunisie, ce pays, qu’il dit bien connaitre puisqu’il y a été il y a dix ans dans le cadre d’une école d’été en tant qu’enseignant de philosophie. « J’ai envie de pouvoir vivre et travailler ici », a-t-il dit.

Le nouveau directeur de l’IFT a également tenu à adresser un message d’enthousiasme et de confiance aux fidèles de l’Institut et à tous les francophones de la Tunisie, en leur promettant une reprise rapide des différentes activités de l’IFT.

Fawz Benali