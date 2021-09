Taboubi appelle à la mise en place d’un gouvernement et à des élections anticipées

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a exprimé son inquiétude face à l’absence de visibilité sur les prochaines étapes que compte entreprendre le président de la république Kaïs Saïed. Il a dans ce sens appelé à la mise en place d’un gouvernement et à des élections législatives anticipées.

S’exprimant ce samedi 11 septembre 2021 lors d’une réunion à Monastir, Noureddine Taboubi a ainsi rappelé que la centrale syndicale a soutenu les mesures du 25 juillet, estimant qu’elles répondent aux revendications des Tunisiens, sortis en masse dans les rues pour exprimer leur colère et un ras-le-bol car le vase a débordé : «Or aujourd’hui on ne sait plus où l’on va et un seul homme ne peut pas à lui seul faire face à toutes les étapes et aux lobbies bien implantés depuis des années en Tunisie», a-t-il dit, en appelant le président à former rapidement un gouvernement.

Taboubi a dans ce sens considéré que l’absence d’un gouvernement aura un impact sur la rentrée scolaire, sur les négociations et les accords conclus entre l’UGTT et les précédents gouvernements et sur les problèmes d’ordre social et économique : «Il s’agit d’une priorité absolue», a-t-il insisté.

Le SG de la centrale syndicale a aussi rappelé que les réformes étaient inévitables à causes de tous les échecs enregistrés durant les dix dernières années, mais estime que Kaïs Saïed doit s’ouvrir au dialogue pour mieux préparer les prochains défis et notamment faire face aux lobbies implantés en Tunisie, pour rompre définitivement avec ce système corrompu.

Rappelant dans ce sens que des députés étaient prêts à démissionner (en référence, notamment, à ceux du PDL qu’il a rencontré hier) et que cela permettrait la mise en place de législatives anticipées, Taboubi s’est adressé à Saïed en ces termes : « Comment va-t-on passer d’une étape à une autre ? Cette étape necessite une intelligence politique permettant de prendre des décisions sur la base de la légitimité constitutionnelle… Une seule personne ne peut s’en sortir et ne peut sortir le pays de la crise ! Qu’on prépare les élections et que l’on avance plus sereinement pour réussir cette étape».

Y. N.