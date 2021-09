Jendoub’Arts : un projet associatif pour la transformation digitale de l’école

Fernana, Jendouba.

Vendredi 17 septembre 2021, l’Hum’am et Tanit inaugureront la «Classe Digitale» de l’école Sidi Saïd située dans la délégation de Fernana (Jendouba) avec les efforts et la participation de Cognira, Evey Tech et Ooredoo.

Tanit est une association de droit français créée en 2012 dont la mission est de mener des projets de développement numérique en Afrique. Elle a mené plusieurs projets à caractères social et numérique en Tunisie. Elle a également organisé des webinaires sur différents sujets afin de contribuer dans l’effort de la diffusion du savoir.

L’Hum’am est une association étudiante d’intérêt général, à caractère humanitaire, née en 2016 d’une initiative collective des ingénieurs apprentis de l’École nationale supérieure d’arts et métiers du campus de Paris. Tous les projets de l’Hum’am se font sur la base du volontariat.

Après le Bénin, Madagascar, le Cameroun et le Sénégal en 2020 qui a vu la toute première centrale de dessalement solaire du pays se construire, l’Hum’am se rend pour 2021 en Tunisie avec le projet Jendoub’Arts©. Son principal objectif est de mener des actions durables concernant les domaines de l’eau, de l’energie et de l’éducation. Le village ciblé se nomme Jouaouda, compte environ 1 500 habitants dispersés sur plusieurs kilomètres carrés et se situe dans la délégation de Fernana, au nord-ouest de la Tunisie, à 13 kilomètres de la frontière algérienne, 40 kilomètres de la ville de Jendouba et 180 kilomètres de Tunis.

Suite à la rénovation de l’école de Sidi Saïd de nombreux partenaires ont rejoint l’initiative afin de créer une dynamique nouvelle pour les élèves.

Création de la «Classe Digitale» :

Ce projet est le fruit d’un véritable consortium. En effet, le cours en ligne sera mené par des professeurs bénévoles de l’association Tanit. Sa réussite dépend des efforts de Cognira, Oreedoo pour la connexion internet et Evey Tech pour sa plate-forme ergonomique et adaptable aux besoins de chacun. Tous se sont réunis pour démontrer la force du numérique en faveur de l’apprentissage et de l’ouverture au monde.

Les objectifs pédagogiques correspondent à une prise en main d’un ordinateur et des outils annexes, puis par la suite à créer des supports informatiques. Ce cours s’adresse aux élèves de cinquième et sixième année.

Création de la «Bibliothèque Sidi Saïd» :

L’Hum’am ainsi que les clubs Adventure et DMK de l’école Esprit Business School se réunissent pour créer une bibliothèque dotée d’une ludothèque. Ce projet est rendu possible grâce aux donateurs, notamment ceux de l’Institution Jeanne d’Arc située en France.