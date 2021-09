Covid-19 : Mise à jour des conditions d’entrée en France depuis la Tunisie

De nouvelles conditions pour entrer en France depuis la Tunisie ont été définies et annoncées hier, mercredi 15 septembre 2021, par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. En effet, tous les voyageurs non vaccinés contre la Covid-19 en provenance de la Tunisie sont désormais soumis au régime des motifs impérieux.

Cela veut dire que les Français, leurs conjoints et enfants, peuvent entrer en France, ainsi que les ressortissants de l’espace européen, leurs conjoints et enfants ayant leur résidence principale en France ou qui rejoignent, en transit via la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen ou le pays dont ils ont la nationalité.

Par ailleurs, les voyageurs doivent présenter, à l’embarquement, un test PCR négatif ou un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant le vol. En outre, ils devront réaliser un test antigénique à l’arrivée en France et seront soumis à une quarantaine obligatoire de 10 jours, contrôlée par les forces de l’ordre.

C. B. Y.