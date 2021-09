L’Allemagne remet à la Tunisie sept conteneurs mobiles pour les vaccins anti-Covid 19

Tweet Share Messenger

Dans le cadre de la coopération tuniso-allemande dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel, a inauguré, le mercredi 15 septembre 2021, le premier conteneur mobile de vaccination entièrement équipé au gouvernorat de Kairouan, pour appuyer la compagne nationale de vaccination et les efforts locaux de riposte à la Covid-19.

Ce conteneur fait partie de sept au total qui seront installés par la coopération allemande aux villes de Kairouan, Midoun, Gabes, El Guettar, Kasserine, Jendouba et Tozeur, au cours des prochains deux mois.

Lors de l’inauguration du conteneur de vaccination à Kairouan, en présence du gouverneur Mohamed Bourguiba, l’ambassadeur Prügel a déclaré : «Les progrès de la vaccination donnent de l’espoir d’un retour à la normalité. Cet optimisme et cette confiance sont indispensables en ces temps difficiles.»

Les conteneurs mobiles de vaccination assureront la vaccination des personnes d’une manière décentralisée. Ils peuvent être déplacés facilement et renforceront l’infrastructure sanitaire des villes partenaires.

Le concept des conteneurs a été développé en collaboration et concertation avec le ministère des Affaires locales et de l’Environnement ainsi que le ministère de la Santé publique et s’intègrent ainsi de manière optimale dans la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

Dans ce contexte l’ambassadeur Prügel a souligné : «Ce projet est un très bel exemple d’une approche innovante qui tient compte des contextes locaux». Les conteneurs ont été construits dans le cadre du projet régional Coopération décentralisée Maghreb-Allemagne grâce à un fonds spécial pour la lutte contre la pandémie Covid-19 du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).