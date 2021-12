Vidéo de l’auto-immolation par le feu de Sami Essifi : Ennahdha dénonce et affirme avoir saisi la justice

Le parti islamiste Ennahdha a dénoncé «la fuite et la diffusion»,, ce soir, sur la chaîne privée Attessia TV, de la vidéo de l’auto-immolation par le feu de l’un de ses partisans, Sami Essifi, hier, à son siège à Montplaisir et a affirmé avoir décidé de saisir la justice.

Ennahdha a précisé que le Parquet avait saisi les caméras de surveillance du siège central du parti, dans le cadre de l’enquête ouverte, tout en indiquant qu’il s’agit de la seule copie disponible et en affirmant avoir alerté le procureur afin que les «décisions soient prises contre ceux qui sont derrière cette fuite».

Le parti de Ghannouchi a également dénoncé le silence de la Haica, «qui aurait dû arrêter cet acte honteux de cette chaîne de télévision, qui a diffamé et porté atteinte au mouvement, à ses dirigeants et de ses partisans, et qui a diffusé la vidéo de l’incendie, sans respect du caractère sacré de la mort et de la douleur des proches du défunt et des membres du parti», lit-on dans le communiqué.

On notera que la vidéo diffusée ce soir, par Atetssia, montre le défunt discuter nerveusement avec une autre personne à l’entrée du siège d’Ennahdha, avant de s’asperger avec un liquide, puis de mettre le feu à son corps… On sait aussi que la famille de Sami Essifi a dénoncé et dément les déclarations des dirigeants Enanhdha, qui ont indiqué que le défunt est « une victime de la marginalisation et de la campagne médiatique menée contre les nahdhaouis et l’affaire des compensations pour ses militants», tout en affirmant avoir également saisi la justice contre le parti de Ghannouvhi.

Selon Samira Essifi, la sœur du défunt, son frère a été invité, hier, à rencontrer le chef du parti islamiste au siège et rejette catégoriquement la piste du suicide en dénonçant «un piège bien ficelé»…

Y. N.